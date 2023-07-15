العالم اليوم - أول فيديو بعد دخوله المستشفى.. اعتراف ونصيحة من نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر أول فيديو بعد دخوله المستشفى.. اعتراف ونصيحة من نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 08:17 مساءً - بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه دخل المستشفى، السبت، وأن فحوصه الأولية "لم تجد شيئا غير طبيعي"، ظهر بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو ليوضح تفاصيل ما حدث، معترفا بارتكاب خطأ أثر على صحته.

وقال بنيامين نتانياهو: "بالأمس قضيت اليوم مع زوجتي في بحيرة طبريا تحت أشعة الشمس من دون قبعة ولا ماء. إنها ليست فكرة جيدة".

وأضاف: "الحمد للرب، أشعر أنني بحالة جيدة جدا".

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي من المستشفى وهو يبتسم، مقدما نصيحة للناس مفادها "الإكثار من شرب الماء خلال موجة الحر".

وذكرت مصادر رسمية إسرائيلية، أن "نتانباهو عائد إلى العمل"، لافتة إلى أنه "تجاوز مسألة دخول المستشفى".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ذكر أن "الفحوص الأولية له لم تجد شيئا غير طبيعي، بينما يشير التقييم الأولي إلى إصابته بالجفاف".

وقال مكتبه إنه يعالج في مستشفى شيبا الإسرائيلي قرب تل أبيب، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ونقل موقع والا، وهو موقع إخباري إسرائيلي بارز، عن مسؤول لم يذكر اسمه مقرب من نتنياهو، قوله إنه تعرض لإغماءة، لكنه كان على وعي تام في المستشفى.

ولم يتسن على الفور تأكيد التقرير.

ونتانياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عاما، منها 12 عاما تواليا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.

وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي.