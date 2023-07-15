رئيس كوريا الجنوبية فى كييف فى زيارة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الكورى الجنوبى، يون سوك يول، إلى أوكرانيا فى زيارة مفاجئة، لأول مرة فى وقت تتعرض فيه بلاده، لضغوط غربية وأوكرانية لتزويد كييف بالأسلحة، وذلك بعد نحو أسبوع من حضوره قمة حلف شمال الأطلسى فى ليتوانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وخلال زيارته إلى أوكرانيا، زار "يول"، موقعًا شهد عمليات قتل جماعى فى بوتشا بالقرب من العاصمة كييف، وهى منطقة تعرضت لهجمات صاروخية واسعة النطاق. وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، يوكرينفورم، ناقش زيلينسكى مع نظيره الكورى الجنوبى، عودة المرحّلين من البالغين والأطفال، وتنفيذ معادلة السلام، والتحضير لقمة السلام العالمية وأمن الفضاء والطاقة، إلى جانب التعاون الاقتصادى، ومن المقرر أن يجريا محادثات فى وقت لاحق اليوم السبت، حسبما قال كبير مستشارى يون للشؤون الصحفية، كيم أون هى، فى بيان له. هذا اللقاء ليس الأول الذى يجمع بين زيلينسكى ويول، بل كان اللقاء الأول فى مايو الماضى، على هامش قمة مجموعة السبع، فى "هيروشيما" باليابان، ووقتها طلب زيلينسكى مشاركة الشركات الكورية الجنوبية فى إعادة إعمار أوكرانيا، كما طالب الرئيس الكورى بدعم بلاده عسكريًا.

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