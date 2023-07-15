عاجل.. الجيش السودانى: المتمردون استهدفوا بطائرة مسيرة مستشفى السلاح الطبى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أمس الجمعة، تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وناجحة بمدن العاصمة الخرطوم، فى استمرار لعمليات القتال التى يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معترفا بوقوع بعض الخسائر التى لم تؤثر على سير العملية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وأضح الجيش السودانى، أن قوات الجيش أجرت فجر اليوم عمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجرت كما مخطط لها.

ولفت البيان إلى أنه قد حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحرى وهى لم تؤثر على مجرى العمليات، مشيرا إلى أنها لا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التى وردت ببيان الدعم السريع التى درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية على أن القوات مستمرة فى تنفيذ العمليات والقتال بدعم من الشعب.