الناتو يعلن أكبر خطة إصلاح دفاعى.. فهل تهز روسيا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تمثل تلك الخطط أكبر إصلاح شامل للوضع الدفاعى للناتو، إذ جاءت بعد مشاورات سنة كاملة بين أمريكا وأوروبا.
وسيظل الجزء الأكبر من هذه الخطط سريًا، لكن سيتم تفصيل التزامات كل دولة.
وبموجب الخطط الجديدة سيمتلك الناتو 300 ألف جندى فى الجناح الشرقى، ويكون هؤلاء الجنود مستعدون للانتشار فى غضون شهر.
وتستغرق خطط الناتو الدفاعية سنوات لطرحها وتنفيذها، كما يتحول الناتو من الردع بالعقاب إلى الردع بالإنكار، وهو ما يهدد روسيا بعمليات عسكرية انتقامية كبيرة.
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