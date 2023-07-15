العالم اليوم - ميسي.. أول "لقطات حقيقية" بقميص فريقه الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 10:24 مساءً - أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، السبت، تعاقده رسميا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ونشر النادي مقطعا مصورا يظهر خلاله ملعب الفريق وكتابة اسم ميسي، ثم ظهر بطل العالم الأرجنتيني بقميص الفريق. وسيرتدي ميسي القميص رقم 10 مع إنتر ميامي. وقال صاحب الـ36 عاما في المقطع المصور: "نعم يا شباب. أنا هنا في إنتر ميامي". وتعد ذلك أول "لقطات حقيقية" لميسي بقميص فريقه الجديد، بعدما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور مزيفة للاعب بألوان إنتر ميامي، على مدار الأسابيع الماضية.

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