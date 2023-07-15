العراق: هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر بمحافظة السليمانية

جدة - نرمين السيد - وذكر قسم الإرصاد الزالزلى بالهيئة فى بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت، جنوب شرق جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأضاف البيان، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها "3.7" درجة، وتم الشعور بها من قِبل المواطنين.