كاتب سودانى: الوضع الحالى بالسودان يتجه نحو التفاوض مع دول الجوار

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الميرغنى، الكاتب الصحفى السودانى، إنه حتى الآن لم يتم توقيع هدنة أو وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن طرفى النزاع فى حل من إطلاق النار لأنهما يريان أن اتفاق القاهرة سيفضى لطاولة المفاوضات.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك محاولة لتحسين المواقع العسكرية وتوسيع الجيش لعملياته لتلخيص ما تم خلال 3 أشهر فى شكل انتصارات على أرض الواقع، والتى تساهم فى التفاوض بالفترة المقبلة. وتابع، أن الوضع الحالى يتجه نحو التفاوض مع دول الجوار والتى ستبدأ اجتماعاتها خلال هذا الأسبوع، وتبدأ فى وضع خارطة الطريق مع الطرفين بشكل غير مباشر وبعدها يتم التفاوض. وأكد أن طرفى النزاع منفتحان على أى حلول سلمية، وهناك إرادة تشكلت من الطرفين أنه لا بد من السير حول التفاوض، لأن الكلفة التى تدفع من الجانب السودانى عالية للغاية خاصة الإنسانية، ويجب أن تكون النهاية تشكل نهاية الحرب من جذورها حتى لا تنتقل من ولاية لأخرى بالسودان.

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