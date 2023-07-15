القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل شابا على أبواب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا- لم تعرف هويته بعد- قرب باب الحديد، بالتزامن مع اقتحامها بشكل استفزازى لمصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى.

وفى وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدة مناطق فى محافظة نابلس بالضفة الغربية، وأظهرت مصادر محلية فلسطينية أن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.