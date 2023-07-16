السيادة السودانى: لا يمكن إدخال قوات إيساف دون موافقة الحكومة

جدة - نرمين السيد - ونقل البرهان للرئيس الكينى، خلال الاتصال الهاتفى، أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قِبل الإيقاد لمعالجة الأزمة فى السودان، ورفضه لمخرجات القمة التى كانت قد عقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أخيرًا، مؤكدًا سيادة السودان على أراضيه، إذ لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا (إيساف) دون موافقة حكومة السودان، وذلك وفق بيان القوات المسلحة السودانية.

وأضاف رئيس المجلس السيادى أن مليشيا الدعم السريع كانت مكونًا ضمن القوات المسلحة وتمردت عليها وقامت بتدمير البنية التحتية وقتل وتهجير المواطنين واحتلال منازلهم واغتصاب الحرائر وتدمير دور العبادة، وقتلت وهجّرت المواطنين فى الجنينة فى أبشع صور لجرائم الحرب.

مؤكدًا استعداد الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار متى تم إخلاء مساكن المواطنين ومراكز خدمات المياه والكهرباء والطاقة والمقرات الحكومية من قِبل متمردى الدعم السريع.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره للرئيس الكينى على اتصاله واطمئنانه على الأوضاع فى السودان.