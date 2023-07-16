العالم اليوم - فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي.. الزاحف العملاق قاوم بشدة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي.. الزاحف العملاق قاوم بشدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 04:19 صباحاً - تمكن صيادان في فلوريدا الأميركية، من الإمساك بأطول ثعبان بورمي على الإطلاق.

واصطاد ستيفن غوتا وجيك واليري الزاحف الضخم في محمية بيغ سيبريس الوطنية بالقرب من إيفرغليدز في جنوب فلوريدا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويبلغ طول الثعبان 5.5 مترا، بينما يصل وزنه لـ56 كيلوغراما، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتنتمي الثعابين البورمية أصلا إلى جنوب شرق آسيا، إلا أنها تتواجد أيضا في فلوريدا بالقرب من الأراضي الرطبة أو المسطحات المائية المفتوحة.

ووفق الهيئة المسؤولة عن الحيوانات في إيفرغليدز، فإن الثعابين البورمية تشكل تهديدا للحياة البرية المحلية، والنظم البيئية في جنوب فلوريدا، إذ أن زيادة أعدادها في المنطقة، يكون على حساب انخفاض في أعداد الثدييات الأخرى.