العالم اليوم - هاري كين على رادار ناديين في فرنسا وألمانيا

انتم الان تتابعون خبر هاري كين على رادار ناديين في فرنسا وألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 05:17 صباحاً - أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقل موقع ESPN الرياضي عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية قولها، إن سان جرمان يدرس بشكل جدي التعاقد مع هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين كان على رادار النادي الباريسي منذ فترة من الزمن.

ووفق ESPN فإن النادي الباريسي مستعد لتقديم أي عرض منافس لبايرن ميونخ، الذي أبدى اهتمامه بالنجم الإنجليزي أيضا.

وتقدم النادي الألماني لتوتنهام بعرضين هذا الأسبوع لضم كين، كانت قيمة الثاني 103 مليون دولار.

ويسعي سان جرمان لتعويض غياب محتمل للفرنسي كيليان مبابي الذي وصلت العلاقة بين وبين إدارة النادي الفرنسي لطريق مسدود وسط تكهنات برحيله إلى ريال مدريد الإسباني.