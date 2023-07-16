العالم اليوم - روسيا تصد هجمات مسيرات أوكرانية في القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 06:22 صباحاً - قال مسؤول عينته موسكو إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود شاركا في صد هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأفاد ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تطبيق تليغرام، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

ولم ترد تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عن الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين الماضي، أن الجيش الروسي صدّ ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا جنوب غربي البلاد بصواريخ "إس – 200".

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في يوم التاسع من يوليو، قام نظام كييف بمحاولة فاشلة لمهاجمة أهداف في القرم ومقاطعتي روستوف وكالوغا، بصواريخ إس - 200 المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية".

وبحسب الإفادة، التي قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، فإنه تم تدمير 4 صواريخ.