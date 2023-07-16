العالم اليوم - فيديوهات لفيضانات تجتاح كوريا الجنوبية وتوقع عشرات القتلى

انتم الان تتابعون خبر فيديوهات لفيضانات تجتاح كوريا الجنوبية وتوقع عشرات القتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 07:20 صباحاً - قالت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية إنها انتشلت اليوم الأحد خمس جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد، مما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 31.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأشخاص الخمسة في حافلة تغطيها المياه في نفق حاصرته المياه في تشونغجو يوم السبت بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأفادت وزارة الداخلية والسلامة في وقت سابق بأن 26 شخصا لقوا حتفهم وفقد 10 حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7540 شخصا.

ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.

وذكر سيو جيونغ إيل، رئيس محطة الإطفاء الغربية في تشونغجو للصحفيين "نحن نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس".

من جانبه، قال مكتب الرئيس يون سوك يول، الذي يقوم الآن برحلة خارجية، إن الرئيس أصدر أوامر لرئيس الوزراء هان دوك سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.