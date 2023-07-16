الصين تمنح البحرين صفة «شريك حوار» فى منظمة شنجهاى للتعاون

جدة - نرمين السيد - وقّع محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير البحرين لدى الصين، وتشانج مينج، الأمين العام لمنظمة شنجهاى للتعاون، بمقر المنظمة، مذكرة تفاهم بشأن منح البحرين صفة شريك حوار فى منظمة شنجهاى للتعاون، بحضور عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء فى المنظمة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبهذه المناسبة، أكد سفير البحرين لدى الصين أن القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين وبدعم متواصل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت للبحرين مركزًا عالميًا مرموقًا بنهج سياسى نبيل ينشد التعاون الدولى والعلاقات الودية بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى بيئة عالمية تتسم بالاحترام المتبادل والتسامح وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وأضاف السفير أنه انسجامًا مع هذا النهج النبيل تشارك البحرين بصورة إيجابية بناءة فى أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، ومن ذلك، المشاركة فى منظمة شنجهاى للتعاون بصفة " شريك حوار" لهدف تعزيز العمل الجماعى للوصول إلى تحقيق الأهداف والمقاصد الطيبة والجهود المحمودة لهذه المنظمة الناجحة والفاعلة، مهنئًا القيادة الحكيمة على النجاحات المتوالية على جميع الصعد.

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