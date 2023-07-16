زيلينسكى: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولي لاستعادة السلام

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن "زيلينسكي" قوله فى خطابه عبر الفيديو، اليوم الأحد، فى 15 يومًا من شهر يوليو، أجرينا بالفعل مفاوضات واجتماعات وأحداثًا مع قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وتركيا وجمهورية التشيك وبولندا، وكذلك أيضًا سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وغينيا بيساو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، البطريرك المسكونى بارثولوميو.

وأشار إلى أنَّ رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، جاء اليوم لزيارة أوكرانيا، وأكد زيلينسكى أيضًا أنه الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب على الدعم العالمى لأوكرانيا، تبذل الدولة قصارى جهدها لضمان أن يكون هذا الدعم مُكثفًا قدر الإمكان.

وقال الرئيس الأوكرانى فى خطابه عبر الفيديو، إنه لا يمكننا ترك أى مدينة وقرية تحت سيطرة روسيا.