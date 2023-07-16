روسيا تصد هجمات مسيرات أوكرانية في القرم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول عينته موسكو إن قوات الدفاع الجوى الروسية والأسطول الروسى فى البحر الأسود شاركا فى صد هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.





وأفاد ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول الذى عينته موسكو على تطبيق تليغرام، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتى بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة. ولم ترد تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أى أضرار ناجمة عن الهجمات التى وقعت فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا فى عام 2014.

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