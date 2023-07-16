مصرع 31 شخصا جراء الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت سلطات مكافحة الحرائق فى كوريا الجنوبية إنها انتشلت، اليوم الأحد، 5 جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة فى وسط البلاد، ما رفع عدد الضحايا جراء الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 31.





وأفاد مسؤولون بأنه تم العثور على الأشخاص الخمسة فى حافلة تغطيها المياه داخل نفق فى تشونججو السبت، بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء فى ساعة مبكرة من صباح الأحد. وذكرت وزارة الداخلية والسلامة فى وقت سابق أن 26 شخصاً لقوا حتفهم وفقد 10 حتى الساعة 6 صباحاً، حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى انهيارات أرضية وفيضانات فى جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7 آلاف و540 شخصاً. ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذى غمرته المياه فى بيانات الوزارة حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.

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