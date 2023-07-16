وزيرة الخزانة الأمريكية: زيارتى الأخيرة لبكين جعلت العلاقات معها أكثر رسوخا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن "زيارتى الأخيرة لبكين جعلت العلاقات الأمريكية الصينية أكثر رسوخا"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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