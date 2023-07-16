بريطانيا توقع على معاهدة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقعت بريطانيا، اليوم الأحد، رسميا على معاهدة للانضمام إلى اتفاقية تجارية رئيسية عبر المحيط الهادئ، لتصبح أول دولة جديدة تنضم لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ CPTPP منذ إنشائها فى 2018، وتفتح الطريق أمام الأعضاء للنظر فى طلبات أخرى منها طلبات من الصين وتايوان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وجاء التوقيع فى إطار اجتماع للجنة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ يعقد فى نيوزيلندا. وسيجتمع وزراء من الدول الأعضاء فى وقت لاحق اليوم لمناقشة مجموعة من الموضوعات، منها كيفية المضى قدمًا فى الطلبات الجديدة ومراجعة الاتفاقية نفسها. وقالت كيمى بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، فى مراسم التوقيع إن "بلادها سعيدة بأن تصبح العضو الجديد بالمعاهدة، وأضافت أنَّ هذه اتفاقية حديثة وطموحة وعضويتنا فى هذا التكتل المثير للاهتمام والرائع والمتطلع للمستقبل دليل على أن أبواب المملكة المتحدة مفتوحة للتجارة". ولا يزال يتعين تصديق الحكومة البريطانية على الاتفاقية، وستصبح بريطانيا العضو الثانى عشر فى الاتفاقية التى تخفض الحواجز التجارية، إذ إن بريطانيا تتطلع إلى تعميق العلاقات فى المحيط الهادئ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى عام 2020. وتقدمت الصين وتايوان وأوكرانيا وكوستاريكا وأوروجواى بطلبات للانضمام إلى الاتفاقية.

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