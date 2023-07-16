القاهرة الإخبارية: روسيا تعلن إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فى القرم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول عينته موسكو، إن قوات الدفاع الجوى الروسية والأسطول الروسى فى البحر الأسود اعترضا 8 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية فى شبه جزيرة القرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، الذى عينته موسكو على تطبيق تيليجرام، "لم تلحق أضرار بأى أهداف سواء فى المدينة أو فى منطقة المياه". وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مُسيرة فوق البحر واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية خمس طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجى. وكان قد قال فى وقت سابق، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتى بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة، ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا فى عام 2014.

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