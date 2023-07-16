فلسطين.. الاحتلال يعتقل شابا ويقتحم عدة بلدات فى جنين

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكرى "دوتان" المقام فوق أراضى بلدة يعبد. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيرت آلياتها فى شوارع وأحياء القرى والبلدات فى خطوات استفزازية.

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