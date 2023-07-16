العالم اليوم - تحذير من وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب منطقة شبه جزيرة ألاسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 11:21 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة منطقة شبه جزيرة ألاسكا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيرا بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال القوي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات.

يشار إلى أن آلاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.