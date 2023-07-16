أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منشأة للبنية التحتية بـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقال كورتييف فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الأحد "الليلة الماضية هاجم الروس مرة أخرى زابوريجيا، وللأسف، أصيب شخص".
وأضاف أن إحدى المناطق فى زابوريجيا تُركت بدون كهرباء وتعمل خدمات الطوارئ حاليًا على استعادة التيار الكهربائى، وتم الإبلاغ عن تلف أحد عناصر البنية التحتية وتحطمت النوافذ بالمبانى المجاورة بسبب موجة الانفجار.
وأوضح المسؤول الأوكرانى أن 16 مبنى سكنيًا ومؤسستين تعليميتين ومنشأة صحية أُصيبت من جراء هجوم شنته القوات الروسية على مدينة زابوريجيا أمس السبت.
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