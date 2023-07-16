إصابة مستوطنين فى إطلاق نار جنوبى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أعلن الجيش الإسرائيلى، مطاردة شخصين يشتبه بإطلاقهما النار فى الضفة. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، كانت قد شنت منذ عدة أيام حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم سيدة، وأسير محرر.

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