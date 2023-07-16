جدة - نرمين السيد - ووجه النظام الأمريكى للتحذير من تسونامى، تحذيرا من خطر حدوث موجات مد عاتية بعد الزلزال الذى ضرب منطقة ألاسكا الأمريكية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال عنيف يضرب قبالة سواحل ألاسكا وتحذير من تسونامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.