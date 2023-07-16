العالم اليوم - التضخم يتباطأ في السعودية إلى 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 12:22 مساءً - تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار ببعض المؤشرات مثل السكن والكهرباء والمياه والغاز.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تباطؤ معدل التضخم في المملكة خلال يونيو إلى 2.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.8 بالمئة في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، ظلت نسبة مؤشر أسعار المستهلكين عند 0.2 بالمئة خلال يونيو، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار خدمات السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 بالمئة، والنقل بنسبة 1.6 بالمئة.

كما زادت أسعار التعليم بنسبة 3 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.3 بالمئة.

في المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية 2.9 بالمئة، والاتصالات بنسبة 0.7 بالمئة.

وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموا بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في يونيو الماضي.

وتشير أرقام نمو الاقتصاد بالربع الأول إلى تراجع طفيف مقارنة مع التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقا لمعدل النمو والبالغة 3.9 بالمئة.