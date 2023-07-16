الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين أداة الاحتلال للقضاء على حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم يندرج فى إطار موقف حكومى إسرائيلى معادٍ للسلام، ويهدف لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتخريب أى جهود مبذولة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع بالطرق السلمية.





وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذه الاعتداءات تأتى فى سياق تكريس منطق القوة الغاشمة، والحلول العسكرية للصراع، وأدانت اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد المواطنين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم فى أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتى كان آخرها اعتداءاتهم الهمجية فى مسافر يطا، والسموع، ونحالين، وفى التجمعات البدوية فى الأغوار، وغيرها.

وأكدت أن كل ذلك يتم فى سباق مع الزمن لاستكمال جرائم الضم التدريجى الذى لا يتوقف للضفة الغربية، عبر تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني، وتسريع وتيرته بطريقة جنونية، من خلال توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعايش الدولى مع استمرار الاحتلال والاستيطان بما يرافقه من معاناة وظلم واضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، وطالبت بتحرك دولى حقيقى وفاعل لإنهاء الاحتلال.