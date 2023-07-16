رئيس الاتحاد الإفريقى: السوق المشتركة فرصة كبيرة للقارة السمراء 

جدة - نرمين السيد - أكد غزالى عثمانى، رئيس جزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بذل جهوده ومحاولاته من أجل البعد عن الحروب ودعم السلام وتحقيقه فى إفريقيا، قائلًا: "مشكلة الطاقة أمرًا يحجب التنمية فى إفريقيا"، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحسين وضع إفريقيا بالأمم المتحدة.





وأضاف عثمانى، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى بكينيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تسريع المنطقة الحرة للقارة الإفريقية يعد الموضوع الأساسى لنا بعام 2023، وتم تحقيق العديد من المبادرات فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنَّ السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الإفريقية لكى تكون متحدة ومدمجة. وتابع أن صندوق التمويل التابع للبنك الإفريقى كبير وسوف يحاول جاهدًا مساعدة الدول الإفريقية، مؤكّدا اتخاذ خطوات فعلية وجادة من أجل تشجيع القارة الإفريقية على الدمج والتعاون فضلًا عن تعزيز المنطقة القارية الحرة.

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