موسى فقى: إفريقيا حققت نجاحات فى التعاون المشترك.. وأزمة المناخ تعيقها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى، إن القارة السمراء حققت نجاحات كبيرة على مستوى التعاون المشترك، منها على سبيل المثال التعاون المشترك فى المجال البحرى، لافتا إلى أن المؤتمر الخاص بالبحيرات الإفريقية كان مهما للغاية، فضلا عن تعزيز البنية التحتية فى إطار محاربة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.





وأضاف فقى، خلال كلمته فى قمة "نيباد" التى تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية": "نحاول جاهدين كدول إفريقية العمل بأحسن أداء، والصورة النهائية ستكون ثرية"، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تحسين الصورة المالية على مستوى القارة وتحسين العمل فى المجالات البحثية والمجتمع المدني، والتعاون فى المجال الخاص، فضلا عن الاندماج فى المجال الإفريقى الذى لا يمكن أن يقوم إلا عن طريق التعاون الاقتصادى والجيوسياسى على المستوى العالمى. وأشار إلى أن التغيرات المناخية تعيق عمل إفريقيا، وعلى القارة السمراء أن تحاول جاهدة أخذ موقف تجاه أزمة الاحتباس الحرارى والتهجير وأيضا حل النزاعات، متابعا: "رئيس كينيا، سيحدد النقاط الأساسية التى تم طرحها فى مؤتمر المناخ فى مصر COP27 من أجل تحديد المؤتمر المناخى COP28".

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