أذربيجان‭:‬ روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار فى قرة باغ

جدة - نرمين السيد - قالت أذربيجان، إن روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار فى منطقة ناجورنى قرة باغ، بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبى لكل من أذربيجان وأرمينيا بالإحجام عن "العنف والتصريحات الحادة".





وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بسبب ناجورنى قرة باغ، منذ انهيار الاتحاد السوفيتى، وهذه المنطقة جيب جبلى صغير يشكل جزءًا من أذربيجان، لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمنى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وبعد قتال عنيف ووقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة روسية، سيطرت أذربيجان فى 2020 على المناطق التى كان يسيطر عليها الأرمن فى المنطقة وحولها.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية فى بيان، اليوم الأحد، إن أرمينيا لا تلتزم بالكثير من بنود الاتفاق، وروسيا لا تضمن التنفيذ الكامل له فى إطار التزاماتها.

وتجرى أرمينيا وأذربيجان منذ ذلك الحين مناقشات من أجل التوصل لاتفاق سلام، تسعى روسيا من خلاله أيضًا للاحتفاظ بدور قيادى ويركز فيه البلدان على الحدود وتسوية الخلافات حول المنطقة واستعادة العلاقات.