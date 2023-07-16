وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بسبب ناجورنى قرة باغ، منذ انهيار الاتحاد السوفيتى، وهذه المنطقة جيب جبلى صغير يشكل جزءًا من أذربيجان، لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمنى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وبعد قتال عنيف ووقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة روسية، سيطرت أذربيجان فى 2020 على المناطق التى كان يسيطر عليها الأرمن فى المنطقة وحولها.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية فى بيان، اليوم الأحد، إن أرمينيا لا تلتزم بالكثير من بنود الاتفاق، وروسيا لا تضمن التنفيذ الكامل له فى إطار التزاماتها.
وتجرى أرمينيا وأذربيجان منذ ذلك الحين مناقشات من أجل التوصل لاتفاق سلام، تسعى روسيا من خلاله أيضًا للاحتفاظ بدور قيادى ويركز فيه البلدان على الحدود وتسوية الخلافات حول المنطقة واستعادة العلاقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان: روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار فى قرة باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.