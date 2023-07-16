زيلينسكى: لا يمكننا ترك أى مدينة وقرية تحت سيطرة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن بلاده ستحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولى على جميع المستويات من أجل استعادة السلام فى البلاد، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن "زيلينسكى" قوله فى خطابه عبر الفيديو، اليوم الأحد، فى 15 يومًا من شهر يوليو، أجرينا بالفعل مفاوضات واجتماعات وأحداثًا مع قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وبولندا، وكذلك أيضًا سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وغينيا بيساو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، البطريرك المسكونى بارثولوميو.

وأشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، جاء اليوم لزيارة أوكرانيا، وأكد زيلينسكى أيضًا أنه الآن، عندما تعتمد سرعة إنهاء الحرب على الدعم العالمى لأوكرانيا، تبذل الدولة قصارى جهدها لضمان أن يكون هذا الدعم مُكثفًا قدر الإمكان.

وقال الرئيس الأوكرانى فى خطابه عبر الفيديو، إنه لا يمكننا ترك أى مدينة وقرية تحت سيطرة روسيا.

وتابع: "من أفظع الأمور التى تجلبها الحرب هو الانفصال، أنا ممتن لجميع شركائنا، كل زعيم وكل سياسى وشخصية عامة وكل بلد يدعمنا حقًا فى حقيقة أن التحرير الكامل لأراضينا الأوكرانية بالكامل هو الذى سيسمح للقوة الكاملة للنظام الدولى القائم على القواعد"، وأعرب عن شكره لجميع مقاتلى بلاده، وقال "كانت تلك الأسابيع على الخطوط الأمامية مهمة للغاية".