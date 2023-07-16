الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع في بيت لحم

الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع في بيت لحمأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد عملية إطلاق النار البطولية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، قوله: إن قوات العدو أغلقت مدخلي البلدة الشمالي والغربي، وخربة الدير، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالإضافة إلى اغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل جنوب الضفة الغربية بشمالها أمام مرور المركبات.

وأضاف: إن قوات العدو عززت من إجراءاتها العسكرية قرب مدخل مستوطنة " تقواع"، وانتشر العشرات من المستوطنين على الشارع الرئيسي، وذلك بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.