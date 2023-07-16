الاحتلال الإسرائيلى يعتقل منفذ عملية بيت لحم

جدة - نرمين السيد - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى، أنه تم اعتقال منفذ العملية بعد اقتحام مدينة بيت لحم وإغلاق كافة مداخلها ومخارجها لاعتقال منفذ الهجوم، حيث جرى حصار أحد المساجد ووقعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، واحترقت عشرات الدونمات بفعل القنابل الحارقة التى أطلقتها قوات الاحتلال فى منطقة السينما وسط مدينة بيت لحم.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت صباح اليوم بأن مستوطنا أصيب فى عملية إطلاق نار فى مفرق تقوع، جنوب محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من مدينة "القدس" المحتلة.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن المستوطن (35 عامًا) إصابته وصفت بأنها ما بين متوسطة وخطيرة، وأن منفذ العملية، أطلق الرصاص على سيارة المستوطن، ما أدى إلى إصابة ابنتى المستوطن بشظايا، ما يشير إلى أن مُنفذ العملية استهدف المستوطن دون ابنتيه.