رئيس الاتحاد الإفريقى: السلام هو الدافع الرئيسى والبرنامج الأساسى للقارة

جدة - نرمين السيد - قال غزالى عثمانى، رئيس جزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، إن العالم به العديد من التغيرات التكنولوجية ولكن القارة الإفريقية تعانى من النزاعات والمؤامرات، مؤكدا مساندته ودعمه بقوة لكل الدول الأشقاء التى تواجه الأزمة الخاصة بها.





وأضاف رئيس جزر القمر، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى بكينيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنقلها قناة "القاهرة الإخبارية" أنه على ثقة واقتناع بأن السلام والوئام هو الدافع الرئيسى لنا والبرنامج الأساسى للقارة الإفريقية، متابعًا:على ثقة وتعاون مع موسى فقى لتحديد النقاط الرئيسية الخاصة بأزمة السودان وذلك لكى ندعم الطرق والسبل للخروج من تلك الأزمة". وأكد دعمه للمرحلة الانتقالية فى مالى وبوركينا فاسو، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية بمالى سوف تكون شفافة وبها صورة كبيرة من الواضح، مبينا أنه يساند المفوضية الإفريقية لكل ما هو انتقال سلمى وسريع وذلك من خلال اقتراع العام الواضح والحر والعادل.

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