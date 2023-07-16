السودانى: موقف العراق داعم لوحدة الأراضى السورية وسيادتها

جدة - نرمين السيد - وقال السودانى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السورى بشار الأسد، فى دمشق، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "العراق وسوريا بلدان مترابطان تاريخيا واجتماعيا وجغرافيا"، مضيفا أن الأمن والاستقرار يدفعان لدعم التعاون مع سوريا.

وأكد السودانى، أن سيادة سوريا على أراضيها تمثل أمنا قوميا للعراق، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية أولوية رئيسية بين البلدين.

وتابع بالقول إن "العراق يبذل جهودا كبيرة من أجل تعافى سوريا اقتصاديا، كما نعمل مع سوريا لمعالجة قضية اللاجئين"، مناشدا دول العالم لإعادة مواطنيها من مخيم الهول فى سوريا.

وأوضح أنه تم بحث فى دمشق سبل مواجهة تهريب المخدرات، مضيفا أيضا أن العراق وسوريا يواجهان أزمة شح المياه والجفاف.