الأسد: علاقتنا مع العراق راسخة ومواقفنا دائما موحدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأسد خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، فى دمشق، أن علاقتنا مع العراق راسخة ومواقفنا دائما موحدة، مشيرا إلى أن العراق الشقيق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية، كذلك الأمر فى محنة الزلزال وقدم مساعدات كثيرة.
وتابع الأسد بالقول، إن المنطقة تواجه العديد من التحديات فى مقدمتها الإرهاب، لذلك نعمل على تعزيز التعاون العربى لتخفيف التحديات العالمية، كذلك نعمل مع العراق لتعزيز مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع العراق والارتقاء بها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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