العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تعتقل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 04:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "تقوع" قرب بيت لحم.

وقبل ساعات، أصيب 3 مستوطنون إسرائيليون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، استهدفت سيارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "عملية إطلاق نار وقعت على مفرق تكواع"، قائلا إنها أدت إلى إصابة رجل بجراح مباشرة، و"مواطنتين" بشظايا.

وأكد الجيش أن عناصره تقوم بتمشيط المكان، بحثا عن منفذ الهجوم.

وقال الجيش إن "القوات تعتقل بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك المخرب المشتبه في تنفيذ عملية إطلاق النار التخريبية قرب بيت لحم في وقت سابق من الأحد".

وكشفت مصادر أن المتهم اعتقل قرب مستوطنة تقوع خلال تحصنه في أحد المساجد بها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ذكرت أن مصابي العملية من بينهم فتاتان، مؤكدة أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.