جدة - نرمين السيد - قال مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا، فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تحذير سبق إصداره للمناطق المجاورة من أمواج مد عاتية "تسونامى".





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، سحب النظام الأمريكى التحذيرات بشأن موجات "تسونامى" التى كانت محتملة، بعدما أصدره للمناطق الساحلية فى شبه جزيرة ألاسكا، وجنوب الولاية الأمريكية. كما عدّل مركز المسح الجيولوجى قراءة أولية لقوة الزلزال، وخفضها من 7.4 إلى 7.2 درجة، إضافة إلى تعديل قراءته لعمق مركز الزلزال من قراءة أولية 9.3 كيلومتر إلى 32.6 كيلومتر. فيما لم ترد تقارير حتى الآن بشأن خسائر بشرية أو مادية، إلا أن بعض الحسابات على "تويتر" نشرت مقاطع فيديو لصفارات الإنذار من تسونامى والشعور بهزات قوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد زلزال بقوة 7.2 درجة.. أمريكا تلغى تحذيرا بشأن «تسونامى» محتمل فى ألاسكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.