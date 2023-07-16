جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، عن خسائر وضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات فى كوريا الجنوبية، تحت عنوان: "قتلى ومصابون.. إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الأمطار الغزيرة فى كوريا الجنوبية".





وقال التقرير: "إنها الطبيعة عندما تغضب، فلا بد أن تكون النتائج قاسية، حيث تجاوز عدد القتلى 30 شخصا، هم ضحايا عدة حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة التى ضربت كوريا الجنوبية وآخرهم من كانوا ضمن نفق غمرته المياه وسط البلاد، حيث لقوا حتفهم داخل حافلة كانت فى النفق".

وأوضح، أن هذا الأمر تطلب عمليات بحث تحت الماء بدأت مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وبحسب الداخلية الكورية الجنوبية فقد تسببت الأمطار الغزيرة فى انهيارات أرضية وفيضانات فى جميع أنحاء البلاد وجرى إجلاء 7 آلاف و540 شخصا.

وبالتزامن مع رحلة الرئيس الكورى الجنوبى الخارجية، عقد اجتماعا مع مساعديه بشأن استجابة الحكومة للأمطار الغزيرة والفيضانات فى البلاد، أمس السبت، فى الوقت الذى كان فيه بطريقه إلى وارسو بعد القيام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا، حيث أجرى محادثات مع رئيس البلاد.

ومن المقرر إطلاع الرئيس الكورى الجنوبى على الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى مؤتمر عبر فيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قبل عودته إلى البلاد.