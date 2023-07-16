تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان

جدة - نرمين السيد - قالت البحرية فى كوريا الجنوبية، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخى، اليوم الأحد، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية وذلك بعد أيام من إجراء بيونج يانج تجربة على إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، أطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات "هواسونج-18" الذى تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة قبالة ساحلها الشرقى يوم الأربعاء، قائلة إن السلاح "تحذير عملى قوى" للخصوم.

وأضافت البحرية فى كوريا الجنوبية أن التدريبات الثلاثية أجريت فى المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان، وشاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار إيجيس من الدول الثلاث.

وتعمل واشنطن وحلفاؤها الآسيويون على تحسين نظام تبادل المعلومات فيما يتعلق بصواريخ كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية واليابان مرتبطتان بشكل مستقل بأنظمة الرادار الأمريكية ولكن ليس ببعضهما بعضا.

وقال الجيش إن التدريبات تهدف إلى اتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستى كورى شمالى بسيناريو يجسد هدفا افتراضيا.

وقال ضابط فى البحرية الكورية الجنوبية، أننا سنرد بشكل فعال على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية بنظام ردنا القوى العسكرى والتعاون الثلاثى.

ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات لكن بيونج يانج ترفض تلك الإدانة، وتقول إنها تمارس حقها فى الدفاع عن النفس.