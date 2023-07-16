وبحسب الوكالة، قال كيم تاى-هيو: "ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية".
وتعهد يون بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس السبت، فى زيارة مفاجئة إلى كييف بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسى، فى ليتوانيا وزيارة بولندا، إذ أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.
وتعد كوريا الجنوبية، حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدرى الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة فى تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.
وفى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أمس، قال "يون" إن كوريا الجنوبية ستقدم "إمدادات عسكرية على نطاق أوسع" لأوكرانيا هذا العام، بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة، العام الماضى، مثل الدروع الواقية والخوذات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول: كوريا الجنوبية ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.