مسؤول: كوريا الجنوبية ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام

جدة - نرمين السيد - أكد كيم تاى-هيو، نائب مستشار الرئيس الكورى الجنوبى للأمن القومى، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام، بعد زيارة الرئيس يون سوك يول، لكييف، مطلع الأسبوع، حيث تعهد بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية، فى ظل الحرب ضد روسيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، قال كيم تاى-هيو: "ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية".

وتعهد يون بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أمس السبت، فى زيارة مفاجئة إلى كييف بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسى، فى ليتوانيا وزيارة بولندا، إذ أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.

وتعد كوريا الجنوبية، حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدرى الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة فى تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.

وفى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أمس، قال "يون" إن كوريا الجنوبية ستقدم "إمدادات عسكرية على نطاق أوسع" لأوكرانيا هذا العام، بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة، العام الماضى، مثل الدروع الواقية والخوذات.