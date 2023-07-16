أوكرانيا: التهديد بشن هجوم روسى على محطة زابوريجيا لا يزال قائمًا

وقال يوسوف وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "التهديد بشن هجوم روسى على محطة الطاقة النووية زابوريجيا لا يزال قائمًا طالما أن القوات الروسية باقية هناك".
وأوضح أن الوضع داخل المحطة لم يتغير بعد ولم يتم تنفيذ أعمال إزالة الألغام هناك، قائلا إن "سياسة الابتزاز مستمرة ولن نقول إن هجوما إرهابيا هو سيناريو محسوم اليوم لكن هذا التهديد مستمر، طالما بقى الروس داخل هذه الأشياء المهمة".
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف تعرضت منطقة زابوريجيا التى يتنازع الطرفان السيطرة عليها أمس السبت.
وأعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، أمس السبت، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا فى قصف روسى لقرية فى منطقة زابوريجيا، فى حين قال مسؤولون مدعومون من موسكو إن قوات كييف قصفت مدرسة هناك.
ويدور القتال فى زابوريجيا منذ أشهر، وهى منطقة على خط المواجهة فى جنوب أوكرانيا ضمت موسكو العام الماضى جزءا منها، فيما لا تزال مدينة زابوريجيا عاصمة المنطقة تحت سيطرة كييف.
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