بوتين يكشف موقف روسيا من الأسلحة الغربية المغتنمة فى العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - فى تصريحات للصحفى الروسى بافل زاروبين: هناك تعبير "الهندسة العكسية". هذه تكنولوجيا حديثة وهى مهمة على أى حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر فى ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

وقدم بوتين تقييما إيجابيا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للقوات الأوكرانية فى بعض المناطق، حيث تستولى على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".

وأكد بوتين أن كل محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية، بما فى ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، وقال: "الخصم لا يحالفه النجاح".

ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفا أنه سيتناول ذلك فى حديث منفصل بعيدا عن الكاميرات.