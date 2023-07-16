الجيش السودانى: الميليشيا المتمردة قصفت مستشفى بأم درمان.. وإصابة سيدة

وفى بيان له مساء أمس السبت، قال الجيش السودانى، إن الميليـشيا المتمردة استهدفت بطائرة مسيرة مجمع الطوارئ بمستشفى السلاح الطبى، بأم درمان مما تسبب فى مقـتل 5 من المرضى.
كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أول أمس الجمعة، تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وناجحة بمدن العاصمة الخرطوم، فى استمرار لعمليات القتال التى يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معترفا بوقوع بعض الخسائر التى لم تؤثر على سير العملية.
ويشهد السودان اشتباكات واسعة منذ 15 أبريل الماضى، منذ تمرد ميليشيا الدعم السريع وتحركها للسيطرة على المؤسسات السودانية، بينما تواصل قوات الجيش السودانى التصدى لتلك الميليشيا المتمردة منذ أشهر، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح الملايين من أبناء السودان.
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