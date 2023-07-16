فايز فرحات: مبادرة مصر للتعامل مع الأزمة السودانية تمتلك فرصا كبيرة للنجاح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المبادرة المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية، تمتلك فرصا كبيرة للنجاح، حيث تأتى بعد عدة أشهر من الصراع المسلح بين طرفى النزاع، مشيرا إلى أن عدم حسم الصراع يطور قناعة لدى الطرفين بأنه لا بد من البحث فى وسائل أخرى للخروج من الأزمة السودانية.





وأضاف "فرحات"، فى مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داليا نجاتى، أن حجم الدمار الذى تعرض له الاقتصاد الأفريقى والبنية التحتية يعزز رؤية لدى طرفى الصراع بضرورة البحث عن وسيلة أخرى، ولكن الأهم، هو أن المبادرة المصرية سبقها جهود دبلوماسية ضخمة من جانب مصر مع دول الجوار وفى محافل دولية أخرى للتجهيز لهذه القمة وهو ما يعزز فرص النجاح إلى حد بعيد. وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المهم الالتفات للرؤية المصرية التى عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الكلمة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، والتى نظمتها مصر، حيث أعادت التأكيد على الفلسفة المصرية والأسس الأساسية للتعامل مع الأزمات الإفريقية بشكل عام والأزمة السودانية، وعلى رأسها احترام المبادئ والثوابت الأساسية مثل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام السيادة والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وكل ذلك يمنح المبادرة المصرية فرصة كبيرة للنجاح.

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