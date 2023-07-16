أوكرانيا: الوضع لا يزال متوترًا شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت ماليار- عبر تطبيق "تليجرام"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "لا يزال الوضع فى شرق أوكرانيا متوترا، تقوم القوات الأوكرانية بالدفاع فى اتجاه خاركيف، بينما تتقدم وتصد روسيا فى مناطق معينة فى اتجاه دونيتسك".
وتابع: "على مدى يومين متتاليين، كانت روسيا تنفذ بنشاط عمليات هجومية فى منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف".
وأوضح أن معارك شرسة جارية ومواقف الأطراف تتغير ديناميكيًا عدة مرات فى اليوم، مشيرا إلى أنه فى اتجاه باخموت تتقدم قوات الدفاع الأوكرانية تدريجيا على وجه الخصوص، هناك تقدم يومى على الجانب الجنوبى حول باخموت.
ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول الاحتفاظ بمواقعها على الجانب الشمالى، لكن روسيا تهاجم.
وأضاف نائب وزر الدفاع الأوكرانى: "تواصل القوات الروسية العمليات الهجومية فى اتجاهى أفدييفكا ومارينكا، لكن المدافعين الأوكرانيين يوقفونهم بشكل فعال".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - إحباط هجوم للقوات الأوكرانية بـ7 طائرات بدون طيار وقاربين مسيرين على أهداف بالقرب من مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم.
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