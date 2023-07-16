الصحة السعودية: 16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

وأوضحت وزارة الصحة السعودية - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - أن الحجيج تلقوا خدمات الرعاية الصحية فى المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوى ومحيط المنطقة المركزية، فى حين استقبلت أقسام الطوارئ فى المستشفيات 2012 مراجعا من ضيوف الرحمن منذ عودة الحجاج للمدينة المنورة، كما أُجريت 30 عملية قسطرة قلبية لعدة جنسيات توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 19 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب إجراء 33 جلسة لغسيل الكلى.
وأشارت الوزارة إلى استفادة 4 آلاف و814 حاجا من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة فى مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددى والمنشآت الصحية والعامة، مؤكدة حرص حكومة المملكة على تقديم تلك الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة وعلى مدار الساعة فى جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحى الميدانى للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم فى المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.
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