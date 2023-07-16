العالم اليوم - برلمان الكويت يسعى للسماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يوليو 2023 08:17 مساءً - يسعى مجلس الأمة الكويتي لإجراء تعديل تشريعي يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما فيها المنافسة على المناقصات الحكومية، بحسب رويترز.

وقال عبدالوهاب العيسى مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إن اللجنة أقرت الأحد مشروع قانون يُلغى شرط الوكيل المحلي لعمل الشركات الأجنبية في البلاد "انتصارا لمبادي الاقتصاد الحر والحرية التجارية".

وأضاف العيسى في تصريح صحفي أن التعديل التشريعي يهدف لفتح باب المنافسة بين الشركات سعيا لجودة الخدمات المقدمة للجمهور وخفض الاسعار.

ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الأمة.

وطبقا لقانون التجارة المعمول به حاليا، فإنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا أن تباشر أعمالا تجارية إلا عن طريق وكيل محلي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصاعدت الانتقادات لمبدأ "الوكيل المحلي" لاسيما بين نواب المعارضة.

وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة ولكنه سيمنح الشركات الأجنبية الحق في العمل بشكل مباشر في الكويت أو مواصلة العمل مع وكلائها المحليين.