باحث: بوتين يحاول خلق توازن فى السلاح النووى أمام أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال أبو بكر باذيب، الباحث فى الشأن الاستراتيجى، إن الأوربيين لا يأخذون تلويح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستعمال السلاح النووى، على محمل الجد إلى حد كبير، موضحًا أن الكثير من الدول الأوروبية تدرك حجم الاستنزاف الواقع فى موسكو، والمأزق المربك الذى يمر به بوتين اليوم لترتيب صفوفه الداخلية.





وأشار باذيب، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الجوريزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن الأوروبيين يسيرون فى اتجاهين؛ الاتجاه الأول لا يريدون أن يطبقوا الخناق على بوتين، حتى لا تنعدم خياراته، وبالتالى يلجأ إلى خيارات معدومة مثل استخدام سلاح نووى تكتيكى فى أوكرانيا تحديدًا. وأضاف، أن الجانب الآخر، أنهم يدركون بأن بوتين يقرأ استراتيجية مطلقة على مستوى العالم، بأنه اليوم يرسل صواريخ نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، ويحاول قدر الإمكان أن يقابل حقيقة ما هو موجود على أرض الواقع. كما نوه الباحث بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 200 صاروخ تكتيكى، يتواجد فى 6 دول أوروبية، جميعها عضو فى الناتو، وبالتالى يحاول بوتين أن يخلق حالة توازن، وأن يظهر للجميع أنه ما زال يملك خيارات متعددة، على حد قوله.

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