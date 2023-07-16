أزمة كهرباء خطيرة فى ليبيا الغنية بالطاقة.. انقطاعات مستمرة وحلول غائبة

جدة - نرمين السيد - احتجاجات الليبيين

وبحسب التقارير، يشكو أهالى القرية الليبية من انقطاع التيار لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مع قسوة الانقطاع فى ظل الطقس شديد الحرارة، ما دفعهم للاحتجاج، آملاً فى إيجاد استجابة من الحكومة لأزمة الكهرباء الممتدة فى ليبيا منذ 12 سنة.

وكانت اللافتات التى رفعها المحتجون الليبيون تكشف عن عمق الأزمة والمعاناة، بعبارات مثل: "مرضانا يعانون الأمرين"، و"درجة الحرارة 50 والكهرباء وين؟"، و"يكفينا معاناة يا ناس الكهرباء".

انقطاع الكهرباء وصيف حارق

ويطالب المحتجون فى ليبيا، لاسيما القرى، بعدالة توزيع طرح الأحمال على المدن، مؤكدين أن مشكلة الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة جاءتا بانعكاساتها السلبية على الإنتاج الزراعى والغذائى فى بلدية العزيزية، بخلاف تأثير الصعب على المستشفيات وأوضاع المرضى.

فى حين أن الليبيون فى طرابلس، يؤكدون أن انقطاع الكهرباء فى العاصمة الليبية نفسها قد يستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وفى مدينة بنغازى فى الشرق الليبى تصل الانقطاعات لمدة تزيد عن 5 ساعات يوميًا.

وتأتى أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع صيف حارق وشديد الحرارة، ما يزيد من معاناة الليبيين فى فصل الصيف وانعدام فرصهم فى استخدام أجهزة التكييف والتهوية أو مبردات الطعام.

خطف المهندسين

وفى تصريحات إعلامية، قال أسامة الوافى، المسؤول الإعلامى لمدينة سبها، إن مشكلة الكهرباء ممتدة منذ نحو 12 عاما حتى الآن، لافتًا إلى أن "الحكومة عملت على حل الأزمة من خلال وجود محطة أوبارى الغازية، بقوة 6 ميجا، وهى تستطيع تغذية المنطقة كلها، إلا أن العائق وراء عدم تشغليها هو تعرض مهندسيها الأجانب منذ فترة للاختطاف".

وأوضح المسؤول الليبى، أن تلك المخاطر الأمنية كانت سببًا وراء عدم استكمال محطة أوبارى حتى الآن، ليترك المواطن الليبى فريسة للمعاناة أمام أزمة انقطاع الكهرباء، إذ يضم الجنوب الليبى وحده على سبيل المثال، 16 بلدية، تعانى الانقطاع المستمر للكهرباء.

وبحسب المسؤولين فى ليبيا، فإنه قبل المحطة كان يمكن أن يستمر انقطاع الكهرباء لمدة 12 يوما متتاليًا، لكن بمجرد عمل المحطة "أوبارى" التى تشغلها شركة ألمانية، أصبحت الانقطاعات أقل حدة عما سبق، لكن قسوة الصيف تجعل انقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميًا أزمة حقيقية.

سرقات وعمليات تخريب

وفوق ذلك، تتعرض منشآت وزارة الكهرباء فى ليبيا إلى هجمات وسرقات وعمليات تخريب من قبل الميليشيات المسلحة، إذ تنتشر جماعات الفوضى فى أنحاء ليبيا منذ 2011، لدرجة أن عمليات التخريب طالت مقر وزارة الكهرباء الليبية نفسها.

وفى عام 2014، أعلنت وزارة الكهرباء تعرض مقرها للسرقة والتخريب، وشملت عملية التخريب حينذاك، أغلب مكاتبها وسيارات الخدمة.

سرقة وزارة الكهرباء الليبية

وعلى الرغم من أن الحكومة الليبية الجديدة ـ التى تولت مهامها مارس الماضى- قد أنفقت أكثر من 900 مليون دينار على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة، وأبرمت عقودًا من بعض الدول المجاورة لمدها بالكهرباء، إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية من الميليشيات المسلحة والمخربين على المحطات فاقمت الوضع وجعلت المواطن الليبى ضحية لانقطاع الكهرباء فى ظل هذا الطقس الصعب.

أمل اليبيون فى اتفاقيات مصر

ويعقد الليبيون الأمل حاليًا على اتفاقات مع مصر، إذ استعانت الحكومة الليبية بالخبرات الخارجية، من بينها المصرية، لتجهيز وصيانة شبكة الكهرباء، وتم توقيع بعض هذه الاتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى إلى طرابلس فى أبريل الماضى.

وفى ذلك الوقت، تعهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بالعمل مع الجانب الليبى لتأهيل شبكة الكهرباء، ونقل الخبرات والتجربة المصرية فى قطاع الكهرباء إلى أشقائنا فى ليبيا، والعمل على إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء تخدم الليبيين.